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Назначен новый вице-министр труда Казахстана

Им стал Шапкенов Серик.

Фото : ПМ4 июня 2020, 09:08

Назначен новый вице-министр труда и социальной защиты населения РК, сообщает zakon.kz.

По информации сайта главы правительства, постановлением Правительства РК Шапкенов Серик Жамбулович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК.

Шапкенов родился в 1979 году в Западно-Казахстанской области в с. Каратобе. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности "экономист-математик".

Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем в Западно-Казахстанском государственном университете. В разные годы работал в структуре аппарата акима Западно-Казахстанской области.

В 2012-2015 годы был первым заместителем акима Западно-Казахстанской области.

С 2015 по 2016 годы — государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

С 2016 по 2018 годы работал акимом города Атырау.

С 2018 г. по настоящее время — первый заместитель акима Атырауской области.


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