На 80% выросло количество пролеченных плановых пациентов в стационарах

Объем финансирования плановой госпитализации вырос до 74,4 млрд тенге.

По итогам первого квартала 2020 года наблюдается рост потребления медицинских услуг. Значимым положительным трендом является рост на 80% количества плановых пациентов – до 396 тыс. пациентов (220,7 тыс. пациентов в первом квартале 2019-го), сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы НАО "ФСМС", соответственно, увеличились и объемы финансирования по плановой госпитализации – 74,4 млрд тенге за 1 квартал 2020 года, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 42,5 млрд тенге (рост на 73%).

При этом количество экстренных случаев госпитализации уменьшилось на 15% – до 430,8 тыс. человек (508 тыс. пациентов в 1 квартале 2019 года).

То есть система ОСМС дает возможность врачам своевременно планировать госпитализацию пациентов, не доводя таким образом до критического состояния, что положительно сказывается на результате лечения.

Как отмечают в ФСМС, на итогах второго квартала скажутся принятые ограничительные меры:

Режим чрезвычайного положения отразился на объемах потребления медицинской помощи в системе здравоохранения. Объемы оказанных услуг плановой госпитализации во втором квартале ожидаемо будут ниже, – отметили в пресс-службе Фонда.

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