Казахстан будет обмениваться информацией со странами ЕАЭС и Китаем по ввозимым товарам

Соответствующее соглашение позволит ускорить совершение таможенных операций и выявлять факты уклонения от контроля.

Депутаты Сената на пленарном заседании приняли закон "О ратификации Соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики", передает корреспондент zakon.kz.

Соответствующее соглашение было подписано 6 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума председателем коллегии Евразийской экономической коллегии, вице-премьерами государств-членов союза, министром иностранных дел Китая.

Положения соглашения регламентируют основные этапы информационного обмена, механизм взаимодействия сторон и требования к объему и составу сведений. Взаимообмен данными предполагается по экспортным транзитным декларациям участников внешнеэкономической деятельности за исключением товаров физических лиц для личного пользования, - сообщил министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, представляя законопроект сенаторам.

Он отметил, что обмен информацией будет осуществляться в электронном виде по всем видам транспорта с использованием интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза и информационной системы уполномоченного органа Китая.

Не позднее 18 месяцев с даты вступления соглашения в силу будут заключены отдельные протокола, определяющие структуру и формат сведений, а также технические условия информационного обмена.

Указанные протокола заключаются между центральными таможенными органами государств-членов ЕАЭС и главным таможенным управлением КНР, не потребуют в дальнейшем ратификации.

Обмен информацией по данному соглашению позволит ускорить совершение таможенных операций, применять полученные сведения в целях повышения эффективности систем управления рисками и выявлять факты уклонения от таможенного контроля. Наряду с этим, в целях обеспечения безопасности, предполагается снижение рисков, связанных с ввозом на таможенные территории двух сторон потенциально опасных, запрещенных и ограниченных к перемещению товаров, - заключил глава Минфина.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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