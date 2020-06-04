По-разному бывало: Откровения педагога о работе в колонии строгого режима
Половина из всего штата преподавателей в школах и колледжах учреждений УИС – женщины.
Заведующая отделением профессионального колледжа в учреждении ЕЦ-166/18 ДУИС по Акмолинской области Галина Бонар рассказала о тонкостях в обучении заключенных и ситуациях, когда ей по-настоящему становилось страшно, передает zakon.kz.
Галина Васильевна Бонар работает с осужденными учреждения максимальной безопасности или строгого режима ЕЦ-166/18 в Степногорске с 2003 года.
30 лет мне было, когда предложили вести теорию "Токарного дела" на курсах у осужденных. Отказалась сразу, даже представить себе не могла, тем более, работала тогда с детьми, в колледже, - вспоминает Галина Бонар.
По информации пресс-службы Департамента уголовно-исправительной системы по Акмолинской области, в начале 2000-х начинают работу Центры по проведению курсов обучения рабочим специальностям, востребованным на рынке труда. Учреждением ЕЦ-166/18 заключен первый договор с СПЗ "Шарикоподшипниковый завод" на выполнение токарных работ. Трудозанятость осужденных на тот момент была минимальная, занять армию безработных преступников было просто необходимо. Администрация учреждения обратилась за помощью в Индустриально-технический колледж №2 Степногорска. Токарному делу колледж обучал выпускников школ, а здесь, надо было обучать взрослых людей, неоднократно преступивших закон.
Директор СПЗ и начальник колонии буквально умоляли Галину: "Ну кто кроме тебя? С твоим -то характером – справишься". И она действительно справилась …да еще как.
Первые трехмесячные курсы прошли успешно, сразу целая группа токарей приступила к труду, в учреждении был открыт токарный цех Степногорского подшипникового завода, где осужденные начали точить черновую болванку для подшипников. Далее последовала вторая группа, затем третья..
Обучая третью группу токарей, ездила читать теорию, будучи беременной. Когда родила, был такой период, приходилось выезжать на пару часов, так, начальник колонии отправлял за мной машину, чтобы между кормлениями я могла успеть, - рассказала Галина Бонар.
В 2005 году в учреждении открыли филиал профессионального индустриально-технического колледжа №2, возглавить учебное заведение предложили Галине Бонар.
За 15 лет работы под руководством Галины Васильевны филиал ИТК-2 всегда был впереди. Много лет коллектив филиала бессменно работал, сплоченный и дружный был надежной опорой и поддержкой своему руководителю.
На вопрос: "Как работается преподавателю-женщине в мужской зоне", Галина Васильевна, помолчав, ответила: "По-разному бывало".
Были и такие моменты, не скрою, когда холодело внутри… Записки писали, рисовали портреты . Как-то стала замечать, один из наших студентов не сводит глаз весь урок. Стараюсь делать вид, что не обращаю внимание, но в то же время, понимаете же, что не комфортно в душе, студенты-то все "тяжеловесы", сроки по 15-20 лет. Потом, он стал сам просится выйти к доске, хотя мы это не особенно практикуем, в основном с места отвечают все. Причем выходил, когда я стою у доски, чтобы взять из рук мел, или нечаянно прикоснуться к руке. Это я поняла тоже потом. Далее пошли вопросы на уроке, в принципе, по учебной тематике, но в течение урока, я не могла тратить столько времени на одно ученика и он стал просить объяснить дополнительно, после уроков. Здесь уже пришлось обратиться в оперативный отдел. Присутствие на занятиях сотрудника оперслужбы, в том числе и на дополнительном, вопрос закрыло, - сказала Галина Васильевна.
Это не единичный случай, когда осужденные пытаются найти контакт с педагогами. Половина из всего штата преподавателей в школах и колледжах учреждений УИС – женщины.
Учебные заведения в колониях – это своего рода "островок свободы". Преподаватели не уточняют по какой статье осужден ученик или студент, осужденные часто тянутся к гражданским людям. Кто то видит в них свою маму, сестру, а кто то и другое…
Но есть и другая сторона общения спецконтингента с учителями.
Многие приходят за советом, рассказывают о семье, особенно те, кто давно нас знает. Такой был случай. Пришел студент, сказал, что не знает, как быть. Я и сама во время уроков замечала, что не до учебы ему, пустыми глазами смотрит, но стараюсь сама с вопросами к ним обращаться. А тут он сам попросил выслушать, рассказал, что не может дозвониться жене, ребенок постоянно берет трубку, а ее нет дома. Видно, переживает очень. Поговорила с ним, говорю, что может быть, работает где-то еще, а тебя беспокоить не хочет, ведь приехать сюда тоже деньги нужны, а еще дети. В общем, после разговора легче стало ему, прямо как-то посветлел, а через несколько дней подошел и благодарить начал. Все прояснилось, супруга действительно дополнительно, где-то подрабатывает, а он уже был на грани суицида, - поведала Галина Бонар.
Работа педагогического состава в учреждениях УИС не проста, но очень важна и необходима. Администрация учреждений, как никогда стала поддерживать педсостав, считая их своими коллегами.
Преподаватели школы и колледжа оказывают весомую поддержку колонии, во время учебного года заметно сокращается количество нарушений. Закончился учебный год, будем провожать преподавателей на летний период и с нетерпением ждать 1 сентября, - отметил начальник учреждения ЕЦ-166/18 Тимур Садвакасов.
Подготовил Альберт Ахметов
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