По-разному бывало: Откровения педагога о работе в колонии строгого режима

Половина из всего штата преподавателей в школах и колледжах учреждений УИС – женщины.

Заведующая отделением профессионального колледжа в учреждении ЕЦ-166/18 ДУИС по Акмолинской области Галина Бонар рассказала о тонкостях в обучении заключенных и ситуациях, когда ей по-настоящему становилось страшно, передает zakon.kz.

Галина Васильевна Бонар работает с осужденными учреждения максимальной безопасности​ или строгого режима ЕЦ-166/18 в Степногорске с 2003 года.

30 лет мне было, когда предложили вести теорию "Токарного дела"​ на курсах у осужденных. Отказалась сразу, даже представить себе не могла, тем более, работала тогда с детьми, в колледже, - вспоминает Галина Бонар.

По информации пресс-службы Департамента уголовно-исправительной системы по Акмолинской области, в начале 2000-х начинают работу​ Центры по проведению курсов обучения рабочим специальностям, востребованным на рынке труда. Учреждением ЕЦ-166/18 заключен первый​ договор с СПЗ "Шарикоподшипниковый завод" на выполнение токарных работ. Трудозанятость осужденных на тот момент была минимальная, занять армию безработных преступников было просто необходимо.​ Администрация учреждения обратилась за помощью в Индустриально-технический колледж №2 Степногорска. Токарному делу колледж обучал выпускников школ, а здесь, надо было обучать взрослых людей, неоднократно преступивших закон.

Директор СПЗ и начальник колонии буквально умоляли Галину: "Ну кто кроме тебя? С твоим -то характером – справишься". И она действительно справилась …да еще как.

Первые трехмесячные курсы прошли успешно, сразу целая группа токарей приступила к труду, в учреждении был открыт токарный цех Степногорского подшипникового завода,​ ​ где осужденные начали точить черновую болванку для подшипников. ​ Далее последовала вторая группа, затем третья..

Обучая третью группу токарей, ездила​ читать теорию, будучи беременной. Когда родила, был такой период, приходилось выезжать на пару часов, так, начальник колонии отправлял за мной машину, чтобы между кормлениями я​ могла успеть, - рассказала Галина Бонар.

В 2005 году в учреждении открыли филиал профессионального индустриально-технического колледжа №2, возглавить учебное заведение предложили Галине Бонар.

За 15 лет работы под руководством Галины Васильевны филиал ИТК-2 всегда был впереди. Много лет коллектив филиала бессменно работал, сплоченный и дружный был надежной опорой и поддержкой своему руководителю.

На вопрос: "Как работается преподавателю-женщине в мужской зоне", Галина Васильевна, помолчав, ответила: "По-разному бывало".

Были и такие моменты, не скрою, когда холодело внутри… Записки писали, рисовали портреты . Как-то стала замечать, один из наших студентов не сводит глаз весь урок. Стараюсь делать вид, что не обращаю внимание, но в то же время, понимаете же, что не комфортно в душе, студенты-то все "тяжеловесы", сроки по 15-20 лет. Потом, он стал сам просится выйти к доске, хотя мы это не особенно практикуем, в основном с места отвечают все. Причем выходил, ​ когда я стою у доски, чтобы взять из рук мел, или нечаянно прикоснуться к руке. Это я поняла тоже потом. Далее пошли вопросы на уроке, в принципе, по учебной тематике, но в течение урока, я не могла тратить столько времени на одно ученика и он стал просить объяснить дополнительно, после уроков. Здесь уже пришлось обратиться в оперативный отдел. Присутствие на занятиях сотрудника оперслужбы, в том числе и на дополнительном, ​вопрос закрыло, - сказала Галина Васильевна.

Это не единичный случай, когда осужденные пытаются найти контакт с педагогами. Половина из всего штата преподавателей в школах и колледжах учреждений УИС – женщины.

Учебные заведения в колониях – это своего рода "островок свободы". Преподаватели не уточняют по какой статье осужден ученик или студент, осужденные часто тянутся к гражданским людям. Кто то видит в них свою маму, сестру, а кто то и другое…

Но есть и другая сторона общения спецконтингента с учителями.

Многие приходят за советом, рассказывают о семье, особенно те, кто давно нас знает. ​ Такой был случай. Пришел студент, сказал, что не знает, как быть. Я и сама во время уроков замечала, что не до учебы ему, пустыми глазами смотрит, но стараюсь сама с вопросами к ним обращаться. А тут он сам попросил выслушать, рассказал, что не может дозвониться жене, ребенок постоянно берет трубку, а ее нет дома. Видно, переживает очень. Поговорила с ним, говорю, что может быть, работает где-то еще, а тебя беспокоить не хочет, ведь приехать сюда тоже деньги нужны, а еще дети. В общем, после разговора легче стало ему, прямо как-то посветлел, а через несколько дней подошел и благодарить начал. Все прояснилось, супруга действительно дополнительно, где-то подрабатывает, а он уже был на грани суицида, - поведала Галина Бонар. ​

Работа педагогического состава в учреждениях УИС не проста, но очень важна и необходима. Администрация учреждений, как никогда стала поддерживать педсостав, считая их своими коллегами.

Преподаватели школы и колледжа оказывают весомую поддержку колонии, во время учебного года заметно сокращается количество нарушений. Закончился учебный год, будем провожать преподавателей на летний период ​ и с нетерпением ждать 1 сентября, - отметил начальник учреждения ЕЦ-166/18 Тимур Садвакасов.

Подготовил Альберт Ахметов ​ ​ ​ ​ ​

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