В Генеральной прокуратуре изменена структура

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 2 июня 2020 года о внесении изменений в прежний указ "О некоторых вопросах органов прокуратуры Республики Казахстан", передает zakon.kz.

Согласно указу структура Генеральной прокуратуры РК выглядит так:

Руководство

Аппарат

Служба уголовного преследования

Служба по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением

Служба по защите общественных интересов

Служба специальных прокуроров

Департамент кадрового развития

Департамент внутренних расследований

Департамент стратегического развития

Департамент международного сотрудничества

Департамент по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий

Департамент координации нормотворческой деятельности

Департамент по работе с обращениями и делопроизводству

Департамент финансов

Управление по защите государственных секретов

Управление внутреннего аудита

Управление информационной безопасности.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!