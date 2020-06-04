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В Генеральной прокуратуре изменена структура

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Фото : пресс-служба4 июня 2020, 12:16

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 2 июня 2020 года о внесении изменений в прежний указ "О некоторых вопросах органов прокуратуры Республики Казахстан", передает zakon.kz.

Согласно указу структура Генеральной прокуратуры РК выглядит так:

Руководство
Аппарат
Служба уголовного преследования
Служба по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением
Служба по защите общественных интересов
Служба специальных прокуроров
Департамент кадрового развития
Департамент внутренних расследований
Департамент стратегического развития
Департамент международного сотрудничества
Департамент по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий
Департамент координации нормотворческой деятельности
Департамент по работе с обращениями и делопроизводству
Департамент финансов
Управление по защите государственных секретов
Управление внутреннего аудита
Управление информационной безопасности.

Указ вводится в действие со дня его подписания.


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