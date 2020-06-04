Вип-прием судей в Туркестанской области расценили как взятку

Воспользовавшихся этими вип-услугами приезжих судей тоже привлекут к ответственности.

Председателя коллегии по гражданским делам Туркестанского областного суда подозревают во взяточничестве, передает zakon.kz.

Следствием совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного Суда РК установлены факты грубого нарушения Кодекса судебной этики со стороны двух судей Верховного суда и судей Шымкента и Северо-Казахстанской области, входящих в состав комиссии.

Находясь в служебной командировке в Туркестане, при полном обеспечении государством, они получили материальные блага от своих коллег с области. Судьи Верховного суда обедали и ужинали в VIP-кабинках престижного ресторана города Туркестана за счет встречающих областных судей, а также получили от них подарки в виде книг. Более того, пользуясь своим вышестоящим положением, они использовали автотранспорт встречающих лиц для своих личных целей, - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

Там отметили, что эти нарушения Кодекса судебной этики со стороны судей Верховного суда безусловно наносят ущерб авторитету судебной системы и репутации судьи. Учитывая изложенное, Антикоррупционной службой в адрес Верховного суда внесено представление о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

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