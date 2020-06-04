Крышевание притона с больными КВИ проститутками - организатор отмыл деньги недвижимостью

Антикоррупционной службой по Мангистауской области совместно с прокуратурой пресечена деятельность преступной группы, которая организовала в Актау сеть притонов для занятия проституцией, где среди людей, оказывающих интимные услуги, были больные коронавирусом.

Начато расследование по факту легализации денег, полученных от организации сети притонов для занятия проституцией в Актау, передает zakon.kz.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой по Мангистауской области совместно с прокуратурой области была пресечена деятельность преступной группы, которая организовала в Актау сеть притонов для занятия проституцией, где среди людей, оказывающих интимные услуги, были больные коронавирусом. Сотрудники Департамента полиции региона осуществляли покровительство этой сети. Они скрыли известный им факт прямого контакта зараженного коронавирусной инфекцией с иностранными гражданами, занимающимися проституцией.

Были изолированны 87 человек (в том числе 8 участников преступной группы), у двоих обнаружили коронавирус.

По данным фактам Антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование по части 3 статьи 309 УК РК (организация содержания притонов для занятия проституцией преступной группой), статьи 305 УК РК (сокрытие информации о фактах создающих опасность для жизни или здоровья людей). В настоящее время в отношении одного из участников преступной группы начато досудебное расследование по части 1 статьи 218 УК РК (вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) за приобретение недвижимого имущества на денежные средства добытые преступным путем, - сообщили в Антикоррупционной службе.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесено судом.

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