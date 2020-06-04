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Пенсионерка-мошенница обещала помощь в поступлении в вуз

За свою "услугу" она взяла 1,2 млн тенге.

Фото : polisia.kz4 июня 2020, 13:52

На "помощи" при поступлении в вуз мошенница "заработала" 2 миллиона тенге, передает zakon.kz.

Горячая пора для абитуриентов становится временем наживы для мошенников. Наглядным примером тому стал факт, произошедший в Жуалынском районе, когда 63-летняя жительница Туркестанской области предложила родителям выпускника помочь с поступлением в одну из академий страны. Взяв за предстоящую "услугу" 1 200 000 тенге, аферистка исчезла из виду. – Женщину задержали сотрудники криминальной полиции Жамбылской области, установив ее причастность к двум аналогичным фактам мошенничества. Общая сумма ущерба составила около 2 миллионов тенге, – сообщил заместитель начальника ДП Нуржан Калметов.

Проводится досудебное расследование по статье 190 ч.3 УК РК (Мошенничество).

Департамент полиции Жамбылской области рекомендует гражданам быть бдительными и предусмотрительными, чтобы не стать жертвами мошенников.


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