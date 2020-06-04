В Таразе вручили ключи от квартир 90 очередникам

С новосельем горожан поздравил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

В рамках празднования Дня государственных символов в Таразе 90 очередникам вручены ключи от арендных квартир, построенных по программе жилищного строительства "Нұрлы жер", сообщает zakon.kz.

Жилье распределено по категориям: дети-сироты, инвалиды, неполные и малообеспеченные семьи, а также другие категории социально-уязвимых граждан. Два 5-этажных жилых дома расположены в микрорайоне "Арай-2".

С новосельем горожан поздравил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

В нашей стране особое внимание уделяется решению проблемы доступного жилья. В прошлом году по программе "Нұрлы жер" больше 2 тысяч жителей Тараза получили ключи от новых квартир. В этом году в областном центре планируется строительство больше 50 многоквартирных домов. По поручению Главы государства также разработана новая программа "5-10-20", которая позволит тысячам семей обзавестись жильем. Поздравляю вас с новосельем и Днем государственных символов! Пусть ваши дома наполнятся радостью, в семьях царят мир, согласие и благополучие, - пожелал аким области.

Семья ветерана афганской войны Берика Торгайбекова среди тех, кто празднует новоселье.

Большое спасибо государству за то, что не оставляют нас без внимания, поддерживают. Для нас сегодня счастливый день. Мы долгое время снимали квартиру, никак не получалось самостоятельно решить жилищный вопрос. Благодаря государственной поддержке теперь у нас есть своя двухкомнатная квартира, - говорит он.

После торжественной части мероприятия все разошлись по подъездам — новоселам быстрее хотелось посмотреть на свои квартиры, которые уже совсем скоро из пустых просторных помещений превратятся в уютные жилища.

Добавим, что в текущем году в городе Таразе ведется строительство 54 многоквартирных жилых домов. Таким образом, собственным жильем планируется обеспечить 3025 семей, в том числе 1100 семей из категорий социально-уязвимых и многодетных.

На сегодняшний день в Таразе в очереди на жилье состоят 18,6 тысяч человек.

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