Где и по каким специальностям появились вакансии в Алматы

Также открыты временные рабочие места.

В мегаполисе создают новые рабочие места, в том числе временные. По каким специальностям предлагают работу в Алматы, рассказал в ходе онлайн-брифинга заместитель руководителя Управления социального благосостояния города Алматы Данияр Алкебайулы, передает zakon.kz.

По словам замглавы Управления, с начала года более 27 тыс. человек обратилось в Центр занятости населения Алматы с целью найти работу.

Трудоустроено на сегодняшний день 13,5 тыс. человек, в том числе по ДКЗ (Дорожная карта занятости – Прим.Авт) 5,5 тыс человек трудоустроены на рабочие специальности, - сказал Данияр Алкебайулы.

Всего в рамках ДКЗ планируется создание 26 тыс. новых рабочих мест создадут, в том числе планируется охват 13 тыс. человек, обратившихся в Центр занятости.

Трудоустройство предлагается по следующим профессиям: бетонщик, арматурщик, маляр, сварщик, повар и так далее. Заработная плата в среднем от 85 тыс. до 120 тыс. тенге, но, это не предел, люди зарабатывают и до 300 тыс., в зависимости от квалификации и того, какая работа нужна, - пояснил Алкебайулы.

Кроме ДКЗ, в Алматы в рамках Программы "Еңбек" из бюджета выделены денежные средства на оплату труда безработных, для которых работодатели смогут организовать временные рабочие места. Это общественные работы, социальные рабочие места и молодежная практика.

Общественные работы

Принимают участие работодатели чья деятельность приносит экономическую, социальную и экологическую полезность для города. Оплата труда лиц, участвующих в общественных работах, производится Центром занятости населения ежемесячно на основании сведений, предоставленных работодателями, и составляет 2 МЗП (85 000 тенге) в месяц.

Основные требования к работникам, направляемым на общественные работы: зарегистрированные безработные в возрасте от 16 лет до достижения пенсионного возраста. Длительность участия в общественных работах составляет до 12 месяцев.

Социальные рабочие места

Организуются работодателями независимо от их формы собственности, а также на дому. Оплата труда лиц, участвующих по социальным рабочим местам осуществляется путем предоставления субсидий части заработной платы в размере 35 % от установленной работодателем, но не более 1 МЗП (42 500 тенге).

Основные требования к работникам, направляемым на социальные рабочие места: зарегистрированные безработные в возрасте от 16 лет до достижения пенсионного возраста. Длительность участия по социальным рабочим местам составляет до 12 месяцев. Направляются лица, имеющие соответствующую квалификацию при направлении на созданное социальное рабочее место.

Молодежная практика

Организуется на предприятиях и в организациях всех форм собственности. Работа по молодежной практике носит временный характер. Оплаты труда осуществляется из республиканского или местного бюджетов и составляет двадцать пять месячных расчетных показателей – 69 450 тенге (1 МРП – 2778 тг) (с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг).

Основные требования к работникам, направляемым на молодежную практику: Молодежная практика организуется для выпускников организаций образования с целью получения первоначального опыта работы по полученной профессии. На молодежную практику направляются безработные в возрасте не старше 29 лет в течение 3-х лет после завершения обучения. Продолжительность молодежной практики – до 6 месяцев.

Работодателям, желающим принять участие в реализации данных мероприятий и получить государственную поддержку, необходимо обратиться в Центр занятости населения города Алматы, по адресу Назарбаева 50, угол улицы Жибек-Жолы или в мобильные центры занятости.

Альберт Ахметов

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