Сразу 229 казахстанцев вылечились от коронавируса
В Нур-Султане 36 пациентов выписаны из больницы.
Фото : 24.kz4 июня 2020, 15:37
Еще 29 человек выздоровели от КВИ в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Из них: город Нур-Султан - 36,
город Алматы - 33,
город Шымкент - 8,
Актюбинская область - 9,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 4,
Костанайская область - 1,
Атырауская область - 74,
Павлодарская область - 1.
Карагандинская область - 57, - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
Итого выздоровевших в Казахстане - 6469.
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