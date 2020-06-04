Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сразу 229 казахстанцев вылечились от коронавируса

В Нур-Султане 36 пациентов выписаны из больницы.

Фото : 24.kz4 июня 2020, 15:37

Еще 29 человек выздоровели от КВИ в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Из них: город Нур-Султан - 36,
город Алматы - 33,
город Шымкент - 8,
Актюбинская область - 9,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 4,
Костанайская область - 1,
Атырауская область - 74,
Павлодарская область - 1.
Карагандинская область - 57, - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Итого выздоровевших в Казахстане - 6469.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты