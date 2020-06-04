Сразу 229 казахстанцев вылечились от коронавируса

В Нур-Султане 36 пациентов выписаны из больницы.

Еще 29 человек выздоровели от КВИ в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Из них: город Нур-Султан - 36,

город Алматы - 33,

город Шымкент - 8,

Актюбинская область - 9,

Кызылординская область - 6,

Мангистауская область - 4,

Костанайская область - 1,

Атырауская область - 74,

Павлодарская область - 1.

Карагандинская область - 57, - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Итого выздоровевших в Казахстане - 6469.

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