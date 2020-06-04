Мы балансируем между разрешениями и запретами - Биртанов
Министр напомнил о необходимости мытья и обработки рук, ношении масок, соблюдения социальной дистанции.
Фото : baigenews.kz4 июня 2020, 17:44
Требования по санитарно-эпидемиологической безопасности не являются излишними, они выверены. Об этом заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает zakon.kz.
Мы балансируем между разрешениями и запретами, чтобы обеспечить стабильный уровень. Есть рост в определенных регионах. Поэтому мы должны отдавать отчет - это ответственность госорганов и самих граждан. Мы, как санслужба, имеем право опять усиливать и внедрять новые карантинные меры, - сказал министр.
По его словам, меры по нераспространению коронавируса доказали свою эффективность во время карантина, их стоит продолжать применять в рамках послаблений.
Министр напомнил о необходимости мытья и обработки рук, ношении масок, соблюдения социальной дистанции.
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