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Жители столицы поддержали патриотическую акцию, посвященную Дню госсимволов

В целях повышения уважения к символам в Нур-Султане проводится ряд мероприятий.

Фото : astana.gov.kz4 июня 2020, 17:59

Сегодня работники государственных органов, различных учреждений и организаций Нур-Султана спели Гимн Казахстана, тем самым приняв участие в челлендже, посвященном Дню государственных символов, передает zakon.kz.

Как отмечает официальный сайт столичного акимата, по данным инициаторов, патриотическую акцию поддержали более 100 организаций, в том числе представители бизнеса. В социальных сетях под хештегами #МеніңТуым, #МемлекеттікРәміздер, #БізБіргеміз, #МеніңЕлімҚазақстан опубликованы более трех тысяч постов и видеоматериалов.

Поздравляю всех казахстанцев с этим великим праздником, пусть наша независимость будет вечной! – сказал руководитель управления по делам религий г. Нур-Султана Нурдаулет Альмуханов.

"Государственные символы являются неотъемлемой частью развития любого государства, они являются знаком согласия и единства народа, суверенитета и стабильности нашей страны. Любовь к Родине, патриотизм начинаются именно с уважения к государственным символам. Гражданским долгом каждого казахстанца является уважительное отношение к этим поистине святым ценностям. Желаю дальнейшего процветания нашей стране!" – сказал, в свою очередь, руководитель управления по развитию языков и архивного дела города Нур-Султан Тлеугали Кишкашбаев.

Как сообщалось, сегодня в столице проводится челлендж, посвященный Дню государственных символов. Горожане бросают друг другу вызов, предлагая спеть главную песню страны. Видеоролики с использованием хештегов #МеніңТуым, #МемлекеттікРәміздер, #БізБіргеміз, #МеніңЕлімҚазақстан размещаются в социальных сетях. Ролики призваны укрепить патриотические чувства, единство жителей столицы, а также являются проявлением уважения к государственным символам.

4 июня отмечается День государственных символов Республики Казахстан. Государственные символы – это воплощение преемственности между прошлым, настоящим и будущим нашего государства, олицетворяющее самостоятельность и независимость страны во всем мире, ценностные ориентиры, отражающие дух патриотизма, героизм и мудрость народа, стремление к светлому будущему.

В целях повышения уважения к государственным символам в Нур-Султане проводится ряд мероприятий.


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