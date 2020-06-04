Глава Минздрава высказался о второй волне заболеваемости коронавирусом в Казахстане

Елжан Биртанов отметил, что нужно быть готовыми к осени, когда начинается сезонная эпидемия гриппа.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов высказался о второй волне заболеваемости коронавирусом в стране, передает корреспондент zakon.kz.

В ряде регионах волны (заболеваемости - прим.) идут. В Казахстане первая волна была во второй половине апреля, потом было снижение. Где-то в середине мая повторный рост, по сути такая вторая волна в Казахстане идет, - сказал Елжан Биртанов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что по прогнозам экспертов, серьезную волну заболеваемости стоит ожидать осенью - в октябре, когда начинается сезонная эпидемия гриппа.

Мы также не исключаем этого, что помимо традиционных вирусных агентов, может быть усиление в этот период и распространение другого вируса - коронавируса. Насколько мы готовы? Это очень непросто, поскольку подготовка подразумевает в том числе и усиление инфраструктуры. Фактически на ходу применяем такие подходы, в том числе строительство больниц, расширение производства средств индивидуальной защиты. Нами разработан план по усилению и укреплению медицинских служб, в первую очередь санитарных служб и медицинской противоинфекционный службы, в том числе возможности разворачивания госпиталей и карантинных центров, - пояснил министр.

По его словам, на сегодняшний день в стране сокращают карантинные центры, многие отели вернулись к своей деятельности, также провизорные больницы для подозрительных больных приступили к своей повседневной жизнедеятельности.

С этой волной мы справились, но безусловно это очень серьезная эпидемия, и, к сожалению, во ногих странах она прошла с большим уровнем летальности. Нельзя исключать негативный сценарий. Всем нам нужно быть начеку. Для нас в первую очередь это необходимость и возможность интенсивно подготовиться к осени, - заключил глава Минздрава

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