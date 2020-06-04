Экономика еврозоны сократится почти на 9%

Европейские страны столкнулись с беспрецедентным спадом в результате пандемии, отметила Кристин Лагард.

Европейский центральный банк ожидает сокращения ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%. Такой прогноз озвучила председатель ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания, передает zakon.kz.

По ее словам, в 2021 году объем ВВП еврозоны увеличится на 5,2%, в 2022 году – на 3,3%. При этом мартовские прогнозы ЕЦБ предусматривали рост экономики в 2020-2022 гг. соответственно на 0,8%, 1,3% и 1,4%.

Инфляция в еврозоне, согласно июньским прогнозам ЕЦБ, в 2020 году составит 0,3%, в 2021 году – 0,8%, в 2022 году – 1,3%. Мартовские прогнозы предусматривали инфляцию в 2020-2022 гг. соответственно на уровне 1,1%, 1,4% и 1,6%.

Лагард отметила, что экономика еврозоны столкнулась с беспрецедентным спадом в результате пандемии.

Тяжелые потери рабочих мест, снижение доходов и исключительно высокий уровень неопределенности в отношении перспектив экономики привели к падению потребительских расходов и инвестиций, – сказала она.

По словам Лагард, последние опросы и различные индикаторы указывают на некоторое оживление экономической активности в еврозоне на фоне постепенного смягчения ограничений, но улучшение этих индикаторов является слабым в сравнении со скоростью их недавнего падения.

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