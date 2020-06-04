В мире рекордно подешевела еда

Цены на еду снижаются четвертый месяц подряд.

Мировые цены на продовольственные товары в мае 2020 года достигли рекордно низкого уровня с декабря 2018-го из-за негативных последствий пандемии коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций.

Индекс цен на продовольственные товары в мае составил в среднем 162,5 пункта, что на 1,9 процента ниже уровня предыдущего месяца.

Цены на молочные продукты снизились на 7,3 процента с апреля, на зерновые — на один процент, растительное масло подешевело на 2,8 процента (до 10-месячного минимума). Стоимость мяса снизилась за месяц на 0,8 процента или на 3,6 процента по сравнением с маем прошлого года.

Майское снижение затронуло все категории, за исключением сахара. Индекс цен на него мае составил 155,6 пункта, что на 7,4 процента выше уровня апреля. Это произошло из-за более низких, чем ожидалось, урожаев в Индии и Таиланде.

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