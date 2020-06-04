Какие улицы отремонтировали в столице

На данный момент дорожные работы ведутся на 30 улицах.

В Нур-Султане ведутся активные работы по ремонту дорог. В текущем году в столице отремонтируют 150 улиц, общая протяжённость которых составляет 100 км. Из них 100 улиц – в жилых массивах.

Например, завершён ремонт на 15 центральных улицах: ул. Шұғыла, ул. Бұхарбай батыра, ул. Асан Қайғы, пр. Абая, пр. Жеңіс, пр. Тұран, продолжение ул. М. Макатаева, ул. Кенесары, бульвар Нұржол, ул. Московская, разворотная дорога под мостом "Тұлпар", ул. Таха Хусейна, ул. С. Торайгырова, ул. Нурлыжол, дорога на Bi Village, Family Village.

На данный момент дорожные работы ведутся на 30 улицах, к примеру, на ул.Сатпаева, Конституции, в том числе и в жилых массивах. Дорожными работами будут охвачены практически все жилые массивы.

Работы ведутся согласно строгим саннормам. По программе "Дорожная карта занятости" в текущем году будет создано 15 тыс. рабочих мест, в рамках дорожных работ - 1,5 тыс. новых рабочих мест. В первую очередь трудоустраивать будут через Центры занятости.

Работаю уже 13 лет в этой сфере. Сегодня ремонтируем одну из главных улиц столицы. Деятельность свою менять не хочу, мне нравится создавать комфорт для жителей города. Недавно закончили улицу от Мангилик Ел до Кабанбай батыра. На этой улице работу закончим через пару дней,- отметил мастер участка Дмитрий Кушакеев.

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