Компания "КазМунайГаз" отложила IPO

Председатель правления АО "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов сообщил, что IPO национальной нефтяной компании "КазМунайГаз" отложено на "последующие годы", передает zakon.kz.

Что касается IPO "КазМунайГаза", у нас в прошлом году велась активная работа и даже в этом году до марта. Но в связи с изменением ситуации: низкие цены на нефть, снижение доходов, ухудшение финансовой устойчивости, долгое восстановление и стабилизация соответствующих отраслей, планируется отложить IPO "КазМунайГаза" на последующие годы, - заявил Есимов на заседании совета с участием первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"КазМунайГаз" планировала выйти на IPO в 2020 году.

По данным КМГ, объем добычи нефти и газового конденсата за I квартал 2020 года составил 5,9 млн тонн - на уровне I квартала прошлого года и соответствует запланированным объемам.