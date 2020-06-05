Трамп не планирует посещать церемонии прощания с афроамериканцем Флойдом

Похороны состоятся 9 июня в Хьюстоне, штат Техас.

Президент США Дональд Трамп не собирается посещать церемонии прощания и похороны афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Несколько траурных мероприятий планируется провести в США в ближайшие дни в память о Флойде. В четверг церемонии прощания прошли в Миннеаполисе и Нью-Йорке, в выходные аналогичное мероприятие состоится в городе Райфорд (Северная Каролина), в понедельник - в Хьюстоне (штат Техас), где он будет похоронен на следующий день, - пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство подчеркивает, что в планах американского лидера не значится посещение ни одного из этих мероприятий.

Флойд умер в больнице Миннеаполиса 25 мая после того, как задерживавшие его полицейские применили против него удушающий прием. В Миннесоте и во многих других штатах начались массовые уличные протесты и беспорядки.

Четверо участвовавших в задержании Флойда сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия. Примерно в 40 городах введен комендантский час.

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