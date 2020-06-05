Полчища комаров и гнуса атаковали село Павлодарское

В этом сезоне на борьбу с гнусом в регионе выделили 600 миллионов тенге.

Житья нет ни людям, ни домашней скотине. Особенно страдает птица. В курятниках уже погибло около 200 цыплят. Их попросту заели мошки. Но чиновники уверяют, что в этом году насекомых не больше, чем в прошлом, сообщает zakon.kz.

По информации телеканала "КТК", от кровососов не спасают ни народные средства, ни дорогие репелленты.

За все село говорю, что пожирают – это вообще кошмар, не только, собаки ночами воют, вечерами, утром с 5 часов мошка и комар становятся на крыло и до 10 часов. У нас ужас, что творится в селе, также вечером сожрали всех нас, и собак, и кошек, птицу нашу, - отметила местная жительница Александра Борисенко.

От мошек гибнет домашняя птица. Ирина Хомутенко выращивает бройлеров и перепелов на продажу. В этом сезоне, сетует женщина, останется без прибыли. Насекомые убили больше половины ее птенцов.

Сегодня я выкинула пять голов бройлеров. А в общей сложности около 20 голов только бройлеров. Плюс у меня перепелки еще, в общем, перепелок тоже уже нет девять штук. В общем, не знаю, как с этим бороться, - уточнила она.

Люди говорят, прополоть огород или сходить в магазин для них – настоящий экстрим.

В селе Павлодарское проживает почти 8 тысяч человек, особенно страдают те, чьи дома расположены рядом с поймой Иртыша, откуда летят тучи комаров и гнуса. Выйти на улицу без шапки пчеловода практически невозможно. Второе назначение получила и медицинская маска, которая во время карантина спасает не только от коронавируса, но и не дает назойливым насекомым залететь в рот и в нос.

Из-за коронавируса местные жители два месяца сидели дома, но даже после послабления карантина сельская детвора редко выходит на улицу.

Жители пригородного села неоднократно жаловались местным властям на кровососов. Чиновники посоветовались с местными старожилами и вынесли свой вердикт: жить можно.

Я спрашивал коренных жителей нашего села, которые продолжительное время здесь живут, наши ветераны. Расспрашиваю ситуацию с комарами – как было раньше, ситуация действительно в этом году такая плачевная? Основная часть населения говорит: комары всегда были здесь, и этот год сильно не отличается от предыдущих лет, - заключил Сырым Рушанов, аким с. Павлодарское.

В этом сезоне на борьбу с гнусом в регионе выделили 600 миллионов тенге. Но жители пригородного села не понимают, куда уходят такие деньги.

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