В Японии призывают снимать маски на улице
Это связано с наступлением жары.
Фото : rbk.ru5 июня 2020, 11:56
Специалисты министерства окружающей среды Японии с наступлением жары призывают снимать маски на улице при условии достаточного расстояния между людьми, сообщает zakon.kz.
По информации РИА Новости, 5 июня в Японии прохладную погоду мая сменила по-настоящему летняя жара.
Еще до полудня в префектуре Гифу столбик термометра поднялся выше 32 градусов, в Фукусиме – до 31, в Токио до 29,7. Как ожидается, в течение дня температура будет повышаться. В префектуре Оита будет 34 градуса, в городах Окаяма, Киото и Кофу – 33 градуса, в Токио - до 31.
В этой связи специалисты министерства окружающей среды рекомендуют избегать усиленных физических упражнений в маске, чаще пить, а также снимать маску вне помещений при условии, что между другими людьми на улице сохраняется достаточное расстояние.
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