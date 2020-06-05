В Японии призывают снимать маски на улице

Это связано с наступлением жары.

Специалисты министерства окружающей среды Японии с наступлением жары призывают снимать маски на улице при условии достаточного расстояния между людьми, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, 5 июня в Японии прохладную погоду мая сменила по-настоящему летняя жара.

Еще до полудня в префектуре Гифу столбик термометра поднялся выше 32 градусов, в Фукусиме – до 31, в Токио до 29,7. Как ожидается, в течение дня температура будет повышаться. В префектуре Оита будет 34 градуса, в городах Окаяма, Киото и Кофу – 33 градуса, в Токио - до 31.

В этой связи специалисты министерства окружающей среды рекомендуют избегать усиленных физических упражнений в маске, чаще пить, а также снимать маску вне помещений при условии, что между другими людьми на улице сохраняется достаточное расстояние.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!