Акимат Алматинской области сотрудничает с КазНУ имени аль-Фараби

Обе стороны уделяют большое внимание качеству образования и результативности полученных знаний.

Между управлением внутренней политики Алматинской области и институтом новых образовательных технологий при университете КазНУ им. Аль- Фараби подписан меморандум в сфере образования, передает zakon.kz.

Таким образом, акимат Алматинской области планирует усовершенствовать имеющиеся навыки сотрудников управления внутренней политики и ее подведомственных организаций.

По словам, руководителя управления внутренней политики Алматинской области Рустама Али, обе стороны уделяют большое внимание качеству образования и результативности полученных знаний.

Елбасы Н.А.Назарбаев всегда подчеркивает, что основа долгого пути - это наука и образование. Ведь не зря сказано, что высокий уровень образования населения является серьезным конкурентоспособным преимуществом любой страны, - резюмировал руководитель управления.

Одной из программ, озвученных в соглашении с Казахским национальным университетом, является масштабная онлайн образовательная платформа - Coursera.

Coursera – это проект в сфере массового онлайн-образования, основанный профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю Ыном и Дафной Коллер. И является одним из ведущих в сфере онлайн обучения.

В свою очередь директор Института новых образовательных технологий Асель Мусинова, подчеркнула, что договор позволит специалистам обеих сторон, повысить квалификационный уровень сотрудников, а также внесет весомый вклад в человеческий капитал.

Проект Coursera сотрудничает с университетами, которые публикуют и ведут в системе курсы по различным отраслям знаний. Слушатели проходят курсы, общаются с сокурсниками, сдают тесты и экзамены непосредственно на сайте Coursera, также распространяется официальное мобильное приложение для iPhone и Android. На февраль 2017 года в Coursera зарегистрировано 24 миллиона пользователей и более 2000 курсов и 160 специализаций от 149 образовательных учреждений. Он позволяет получить международные сертификаты по всем необходимым сферам деятельности и поможет взрастить конкурентоспособных кадров, - сказала Асель Мусинова.

Напомним, ранее заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов и ректор КазНУ им. аль-Фараби Галымкаир Мутанов , провели встречу, где были рассмотрены вопросы по взаимодействию образовательных и современных научных технологий.

Меморандум о сотрудничестве был инициирован Центром ситуационного управления ведущего казахстанского ВУЗа.

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