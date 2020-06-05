Криштиану Роналду уличили в хитрости на футбольном поле

Неясно, будет ли Роналду использовать новые бутсы в ближайшем матче против "Милана".

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду использует одну хитрость, чтобы быть более быстрым во время тренировок и матчей. Об этом стало известно после одной из крайних тренировок в составе его нынешнего клуба - итальянского "Ювентуса". передает zakon.kz.

Фотокорреспондент итальянского издания Tuttosport подметил, что на последних тренировочных занятиях в Continassa CR7 (так сокращенно называют Криштиану Роналду) носил слегка измененную обувь по сравнению с моделью, которую он обычно использует (Nike Mercurial Superfly), в частности с довольно необычными шипами.

Это новинка, которую Роналду тестировал в течение нескольких недель с целью быть еще быстрее. Криштиану действительно любит экспериментировать и не пренебрегает деталями: он знает, например, что сцепление с землей может быть определяющим фактором в улучшении стрельбы, и поэтому он пытается понять, может ли это новое решение быть полезным. Это производные от регби, потому что они очень похожи на тех, которые используют чемпионов овального мяча, и которые, кажется, использовались в течение некоторого времени игроком Лиги 1, Энди Делортом, алжирским форвардом Монпелье, который незадолго до приостановки французского чемпионата, 19 февраля установил новый рекорд максимальной скорости для чемпионата Франции, достигнув 36,8 км / ч. Это деталь, которую Роналду не может не заметить, работая над скоростью более года, проводя специальные тренировки, вдохновленные его другом и соотечественником Фрэнсисом Обиквелу (европейский рекордсмен на 100 м), - пишет издание.

Неясно, будет ли Роналду использовать новые бутсы в матче против "Милана" или они еще какое-то время будут оставаться в экспериментальной фазе. Но издание предполагает, что Роналду готов на любые хитрости, чтобы со сввоей командой в этом сезоне выиграть Кубок и чемпионат Италии.

Следующая игра "Ювентуса" состоится 12 июня – туринцы встретятся с "Миланом" в рамках Кубка Италии.

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