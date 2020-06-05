Умершая от коронавируса пенсионерка в Шымкенте страдала ожирением
Ежедневно проводились консультации с республиканскими специалистами.
Фото : inform.kz5 июня 2020, 13:01
В Шымкенте 4 июня зарегистрирован летальный случай больной с коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
По информации otyrar.kz, от коронавируса умерла женщина, 1950 года рождения.
70-летняя гражданка 31 мая доставлена в городскую инфекционную больницу. У больной взят анализ ПЦР на коронавирусную инфекцию, результат положительный. В связи с ухудшением состояния здоровья, пациента перевили в реанимационное отделение. Больная была подключена к аппарату ИВЛ. У больной были сопутствующие заболевания: Артериальная гипертензия III ст. Риск IV. Ожирение — 2ст. Варикозное расширение вен нижних конечностей, - отмечает издание.
Согласно протоколам лечения больной проводились все необходимые лечебные мероприятия, ежедневно проводились консультации с республиканскими специалистами.
Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 4 июня 00:30 минут пациентка скончалась.
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