Бизнесмены устроили митинг у акимата в Атырауской области

Главное их требование – открытие рынков и торговых центров.

В городе Кульсары Атырауской области представители малого и среднего бизнеса собрались перед акиматом Жылыойского района. Главное их требование – открытие рынков и торговых центров, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акима Атырауской области, на сегодняшний день постановлением главного санитарного врача Жылыойского района Т. Хабибуллина, до 18 июня в районе действует режим карантина. Данное постановление регламентирует работы торговых точек. Для стабилизации эпидемиологической ситуации действует запрет на работу рынков и торговых центров.

Это решение приято с учетом ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией в районе. По последним данным на Тенгизском месторождении зафиксированы 1013 случаев COVID-19, в населенных пунктах Жылыойского района выявлено 43 случая. Из них 33 случая в городе Кульсары. Стоит напомнить, что буквально на днях в Жылыойском районе зафиксировано два случая летального исхода от коронавирусной инфекции. В данное время в Кульсары проводится встреча представителей местной исполнительной власти и правоохранительных органов с населением, ведется разъяснительная работа. На встрече присутствует аким Жылыойского района и главный санитарный врач района. По поручению акима области Махамбета Досмухамбетова в Жылыойский район выехал первый заместитель акима области Нурлан Таубаев, – сообщили в пресс-службе акима Атырауской области.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!