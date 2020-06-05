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Бекшин отметил, что масштаб пандемии коронавируса не уменьшается

За прошедшие сутки выявлено 49 случаев с выраженными симптомами, а за неделю - 334 случая.

Фото : inbusiness.kz5 июня 2020, 14:27

Сегодня главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что в городе продолжается регистрация случаев КВИ, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки выявлено 49 случаев с выраженными симптомами, а за неделю - 334 случая. Таким образом, всего у нас по городу зарегистрировано 2790 случаев заражения с 10 летальными случаями.

Статистика заражений показывает, что масштаб пандемии не уменьшается, - сказал Ж. Бекшин и призвал горожан соблюдать карантинный режим и избегать места массового скопления людей.


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