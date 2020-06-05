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Токаев призывает защитить природу

Защита природы – дело государственной важности.

Фото : centralasia-travel.com5 июня 2020, 14:29

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане под угрозой вымирания находятся десятки видов животных, птиц, рыб и растений, сообщает zakon.kz.

Об этом он сообщил на своей странице в twitter.

Сегодня Всемирный день окружающей среды. В этом году он посвящен теме сохранения биоразнообразия. В Казахстане под угрозой вымирания находятся десятки видов животных, птиц, рыб и растений. Защита природы – дело государственной важности, - написал он.


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