Токаев призывает защитить природу
Защита природы – дело государственной важности.
Фото : centralasia-travel.com5 июня 2020, 14:29
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане под угрозой вымирания находятся десятки видов животных, птиц, рыб и растений, сообщает zakon.kz.
Об этом он сообщил на своей странице в twitter.
Сегодня Всемирный день окружающей среды. В этом году он посвящен теме сохранения биоразнообразия. В Казахстане под угрозой вымирания находятся десятки видов животных, птиц, рыб и растений. Защита природы – дело государственной важности, - написал он.
Сегодня Всемирный день окружающей среды. В этом году он посвящен теме сохранения биоразнообразия. В Казахстане под угрозой вымирания находятся десятки видов животных, птиц, рыб и растений. Защита природы – дело государственной важности.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 5, 2020
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