Токаев призывает защитить природу

Защита природы – дело государственной важности.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане под угрозой вымирания находятся десятки видов животных, птиц, рыб и растений, сообщает zakon.kz.

Об этом он сообщил на своей странице в twitter.

Сегодня Всемирный день окружающей среды. В этом году он посвящен теме сохранения биоразнообразия. В Казахстане под угрозой вымирания находятся десятки видов животных, птиц, рыб и растений. Защита природы – дело государственной важности, - написал он.

Сегодня Всемирный день окружающей среды. В этом году он посвящен теме сохранения биоразнообразия. В Казахстане под угрозой вымирания находятся десятки видов животных, птиц, рыб и растений. Защита природы – дело государственной важности. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 5, 2020

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