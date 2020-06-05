Китай не заменит США в области безопасности - мнение

Любая конфронтация между странами вряд ли закончится так же, как закончилась Холодная война.

Присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается жизненно важным в сфере безопасности, и Китай не сможет взять на себя эту роль, даже с растущей военной мощью. Такое мнение выразил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, передает zakon.kz со ссылкой на South China Morning Post.

По словам политика, территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море означают, что страны региона всегда будут смотреть с опаской на своего соседа. Многие страны Юго-Восточной Азии чрезвычайно чувствительны к тому, что "Китай оказывает влияние на многочисленные этнические меньшинства".

Несмотря на свою растущую военную мощь, Китай не сможет взять на себя роль Соединенных Штатов в области безопасности. Уход США с региона вынудит Японию и Южную Корею рассмотреть вероятность разработки ядерного оружия для противодействия КНДР, - отметил Ли Сянь Лун.

Премьер-министр Сингапура подчеркнул, что страны региона не хотят выбирать между Соединенными Штатами и Китаем - они хотят развивать хорошие отношения с обоими.

Ли предупредил, что если США попытаются сдержать Китай или если Пекин попытается выстроить исключительную сферу влияния в Азии, то обе страны начнут курс конфронтации, который продлится десятилетия и поставит под угрозу долгожданный Азиатский Век.

Любая конфронтация между этими двумя великими державами вряд ли закончится так же, как закончилась Холодная война, мирным крахом одной страны, - сказал политик.

Чтобы избежать этого, необходимо выстроить отношения в рамках многосторонних правил, которые будут способствовать созданию четкой системы ответственности и ограничений.

Стратегический выбор, который делают Соединенные Штаты и Китай, будет определять контуры формирующегося глобального порядка. Это естественно для больших держав, чтобы конкурировать. Но именно их способность к сотрудничеству является подлинным испытанием, и именно она будет определять, добьется ли человечество прогресса в решении глобальных проблем, таких как изменение климата, распространение ядерного оружия и распространение инфекционных заболеваний, - заключи Ли Сянь Лун.

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