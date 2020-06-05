"Доктор Франкенштейн" впала в кому в России

Некоторые ее пациенты остались инвалидами.

Лжехирург из Краснодара Алена Верди, которую подозревают в изуродовании пациентов, попала в реанимацию, сохраняет zakon.kz.

В Ленинском районном суде Краснодара 4 июня должно было состояться первое заседание по делу о краснодарском "хирурге" Алене Верди. Слушания перенесли из-за того, что не явилась подсудимая. По данным источника "Кубанских новостей", Алена Верди оказалась в больнице, приняв большую дозу лекарственных препаратов. Сейчас она находится в коме на аппарате ИВЛ.

В марте 2015 года врач-хирург предложила местной жительнице провести пластическую операцию - круговую блефоропластику с одномоментной лабиопластикой. Взамен пациентка должна была оказать ей услугу по наращиванию волос. Женщина согласилась, и 23 марта 2015 года в арендованном помещении, расположенном в цокольном этаже жилого дома, врачом-хирургом была проведена пластическая операция.

В дальнейшем, в период с 23 декабря 2016 года по 3 октября 2017 года она же произвела с дефектами еще шесть пластических операций, в том числе по удалению жировых комков Биша на лице, липосакцию и абдоминопластику живота, мастопексию молочных желез, риносептопластику носа, лифтинг лица, причинив потерпевшим тяжкий вред здоровью.

Всего в результате ее преступных действий пострадало пять человек в возрасте от 30 до 36 лет, при этом двоим из них после начавшихся осложнений она оказывала оперативную медицинскую помощь также с дефектами. В соцсетях и СМИ ее прозвали "Доктор Франкенштейн".

4 февраля стало известно, что пластического хирурга Алену Верди, обвиняемую в оказании некачественных услуг своим пациенткам, выпустили из СИЗО, поскольку судмедэкспертиза не выявила у них тяжкого вреда здоровью и действия обвиняемой переквалифицированы на менее тяжкую статью. Под стражей женщина провела почти 10 месяцев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!