На 501 авто из Армении в Алматы всего 300 хозяев

За первые 5 дней на данный момент зарегистрировано 33 транспортных средства

Казахстанцы, владеющие машинами с армянскими номерами, еще в конце 2019 года просили правительство о том, чтобы им пошли навстречу и зарегистрировали на них эти машины до конца срока эксплуатации. Решение было принято, и казахстанцам, которым принадлежат машины с армянскими номерами, разрешили оформить эти машины в Казахстане на себя с 1 июня. О том, как стартовал этот процесс, рассказал в ходе онлайн-брифинга начальник Административной полиции города Алматы Жандос Мураталиев, передает zakon.kz.

Согласно постановлению Правительства РК с 1 июня до 1 сентября текущего года проходит регистрация транспортных средств, прибывших из Армении. То есть, это касается только Армении.

За первые 5 дней на данный момент зарегистрировано 33 транспортных средства. До начала проведения регистрации транспортных средств мы создали кол-центр в Департаменте полиции, куда поступило около 600 телефонных звонков, водителям были разъяснены нюансы постановки транспортных средств на учет, - сказал Мураталиев.

В данное время во всех 5 автоЦОНах Алматы находятся сотрудники полиции, которые могут проконсультировать и присвоить машине с армянскими номерами казахстанские номера.

С собой нужно принести удостоверение личности и документы о регистрации машины, оплатить госпошлину. Переводчики сами переведут армянский документ на государственный язык. Зарегистрировать можно только те машины с армянскими номерами, которые были завезены до 1 февраля 2020 года. Если же авто с армянскими номерами завезено в Казахстан после этой даты, то при регистрации придется, помимо госпошлины, заплатить утилизационный сбор.

При регистрации данных транспортных средств выдается госномер желтого цвета по тем регионам, где человек прописан. То есть, если человек прописан в Алматы, ему дает регион 02, если в Алматинской области – 05, и так далее. Никаких ограничений по прописке нет, во всех 5 автоЦОНах принимают документы от прописанных по всей республике, - пояснил глава админполиции.

Также он объяснил, почему выдается именно желтый номер, а не обычный.

Это обозначает, что данное транспортное средство не может быть перепродано другому гражданину. При оформлении уплачивается только госпошлина за свидетельство о регистрации технического средства и сами номера, не более 12 тыс. тенге, - рассказал Жандос Мураталиев.

Единственный нюанс - праворульные машины регистрировать не будут. Кроме того, по данным полиции, на 501 завезенных машин есть только 300 хозяев.

Люди в Армении на себя оформляли по 10-12 машин, они знали, что авто не подлежит перепродаже другим людям, по льготному тарифу в Армении оформлялось. И сейчас у нас, согласно постановлению, транспортное средство оформляется на того, на кого зарегистрировали в Армении, - заключил Мураталиев.

Альберт Ахметов

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