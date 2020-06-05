Жители столицы могут сдать тест на COVID-19, не выходя из авто

Мобильный скрининг-центр работает с 08:00 до 20:00 без выходных до конца эпидемии.

Процедура занимает всего лишь 3-5 минут, передает zakon.kz.

По информации официального сайта акимата Нур-Султана, мобильный скрининг по диагностике коронавирусной инфекции появился в Нур-Султане. Лаборатория запущена на базе городской многопрофильной больницы № 2.

В церемонии открытия скрининг-центра приняли участие заместитель акима столицы Бахтияр Макен и руководитель управления здравоохранения города Сауле Кисикова.

Цель – убедиться, что все граждане города проверены и не заражены. Кроме того, ежедневно проводится 4 500 анализов в шести лабораториях. В целом в городе есть государственные и частные лаборатории, которые занимаются сбором материала. К тому же центр удобно расположен. Граждане также могут сдать тест по прибытии в аэропорт. И мест на стоянках достаточно для автомобилей, – сказал Бахтияр Макен.

По словам заместителя акима Нур-Султана, в будущем проект может открыться и в других частях города. Пропускная способность мобильного центра – более 100 тестов в день.

Процедура занимает всего лишь 3-5 минут. Кроме того, как отмечают специалисты, данный метод удобен тем, что все происходит в авто и нет никакой очереди. Стоимость теста – 10 тыс. тенге. Тестируемый заполняет анкету, в которой содержится личная информация, эпидемиологические факторы и симптомы. В кабине измеряется температура тела с помощью бесконтактного термометра. Результат будет известен в течение 6 часов, пациент его получит по электронной почте или на номер WhatsАpp в течение суток. В случае серьезного подозрения на COVID-19 тестируемый переводится в специализированную больницу.

Мобильный скрининг-центр работает с 08:00 до 20:00 без выходных до конца эпидемии. Он находится в районе ТРЦ "Меgа Silk Way", между больницей № 2 и ТРЦ "Меgа Silk Way". По мнению экспертов, открытие такого пункта в Нур-Султане позволит выявить скрытые очаги заболевания среди населения и своевременно принять санитарно-эпидемиологические и профилактические меры для предотвращения осложнений. Напомним, сегодня в столице запустили первый модульный лабораторный комплекс для проведения быстрого и высокоточного ПЦР-скрининга населения на коронавирус. Уникальную лабораторию, отличающуюся мобильностью, высоким уровнем биобезопасности и автоматизацией процесса исследования, безвозмездно передал Министерству здравоохранения РК и акимату г. Нур-Султана Фонд Булата Утемуратова.

Лаборатория будет проводить бесплатный скрининг для следующих категорий лиц: безработных; малоимущих и многодетных семей; людей с инвалидностью; пациентов при плановой госпитализации в стационар; пациентов старше 50 лет, состоящих на динамическом наблюдении с заболеваниями органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем; спецконтингент, задействованный в противоэпидемических мероприятиях – волонтеров и активистов, патрульных; граждан, находящихся в домах престарелых, интернатных и прочих специализированных учреждениях; сотрудников дошкольных учреждений.

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