В Казахстане отмечают День эколога

Мирзагалиев призвал казахстанцев заботиться о природе.

Сегодня весь мир отмечает День охраны окружающей среды, посвященный в этом году сохранению биоразнообразия. Важность этого события отметил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов страны поздравили коллег с профессиональным праздником и наградили экоактивистов, сообщает zakon.kz.

Как отметил в своем твиттере президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: "В Казахстане под угрозой вымирания находятся десятки видов животных, птиц, рыб и растений. Защита природы – дело государственной важности".

В свою очередь, министр экологии Магзум Мирзагалиев поздравил коллег с их профессиональным праздником – Днем эколога, и призвал казахстанцев заботиться о природе.

На государственном уровне вопросу экологии уделяется большое внимание и возрождение нашего профильного министерства тому свидетельство. Но вопрос сохранения природы не должен быть "игрой в одни ворота", общество должно активно подключаться к этому вопросу. В этом случае мы добьемся ощутимых результатов, - отметил глава министерства.

За внесенный вклад в сохранение окружающей среды, борьбу с браконьерством благодарственным письмом Главы государства был награжден руководитель отдела Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции по животному и растительному миру Маженов Серик Сагындыкович.

Также за активную и плодотворную работу в сфере охраны окружающей среды, высокие профессиональные качества и личный вклад в сохранение природных богатств страны, сохранение и восстановление окружающей среды, новаторство и инициативу, достижения по популяризации экологического движения среди населения нагрудным знаком "Экология саласының үздігі" были награждены директор департамента экологического мониторинга РГП "Казгидромет" О.Корнюхова, директор по развитию общественного объединения Карагандинского областного Экологического музея Д.Калмыков,

председатель Президиума ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" А.Назарбаева и другие.

Почетные грамоты и благодарственные письма также получили представители общественных организаций и экоактивисты: А.С. Соловьева, С.Т.Рахимбекова, Е.Н. Абаканов, А. Сахариянова.

Кроме того, министр наградил победителей детского республиканского конкурса рисунков среди школьников Казахстана на экологическую тематику. Всего со всех регионов поступило около 2 000 работ. По итогам голосования определены 28 победителей по трем направлениям: "Сохранение природы и экологии", "Сохранение животного мира", "Сортировка мусора", - а также 10 лучших видеороликов.

Материал подготовлен при поддержке Министерства экологии, геологии и природных ресурсов

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