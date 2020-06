Илон Маск призвал разделить Amazon

Илон Маск назвал Amazon монополистом и призвал разделить компанию, сообщает zakon.kz.

Стоит отметить, что это произошло после того, как крупнейший в мире онлайн-ритейлер отказался размещать на своей платформе книгу Алекса Беренсона о коронавирусе. Маск - известный противник самоизоляции и конкурирует с Джеффом Безосом в космосе (Джефф Безос владеет аэрокосмической компанией Blue Origin). Кроме того, у него возник конфликт с властями округа Аламида в штате Калифорния из-за нежелания Маска закрывать на карантин завод Tesla.

Time to break up Amazon. Monopolies are wrong!