Илон Маск призвал разделить Amazon

Маск - известный противник самоизоляции и конкурирует с Джеффом Безосом в космосе.

Илон Маск назвал Amazon монополистом и призвал разделить компанию, сообщает zakon.kz.

Стоит отметить, что это произошло после того, как крупнейший в мире онлайн-ритейлер отказался размещать на своей платформе книгу Алекса Беренсона о коронавирусе. Маск - известный противник самоизоляции и конкурирует с Джеффом Безосом в космосе (Джефф Безос владеет аэрокосмической компанией Blue Origin). Кроме того, у него возник конфликт с властями округа Аламида в штате Калифорния из-за нежелания Маска закрывать на карантин завод Tesla.

Пора разделить Amazon. Монополии - это плохо! - написал Маск в Twitter в ответ на публикацию Беренсона.

Time to break up Amazon. Monopolies are wrong! — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2020

Amazon — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.

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