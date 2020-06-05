Еще 55 казахстанцев вылечились от КВИ
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 6 903 человек.
Фото : mosreg.ru5 июня 2020, 21:24
В Казахстане еще 55 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
В городе Нур-Султан - 5, в Атырауской области - 50.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 6 903 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
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