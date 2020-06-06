Жители села в Мангистауской области сутками стоят за водой

Водокачка - единственный источник воды на три поселка. Сюда ежедневно приезжают сотни человек. Вода, кстати, не бесплатная.

Поселок Кызыл-Тобе находится всего в 30-ти км от Актау. Но проблема с водой здесь давняя и огромной очередью за питьевой водой никого не удивить, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Очередь за ней люди занимают с четырех утра. Но ждать приходится часами, а бывает и сутками.

Я пришел в 8 утра, мой сосед в 4 утра. Сейчас час дня и мы еще не получили воду. Я даже не уверен, что сможем купить ее сегодня, так как в списке есть люди, которые еще вчера заняли очередь и до сих пор ждут, - говорит житель поселка Кызыл-Тобе Копжаса Баймагамбетов.

Эта водокачка - единственный источник воды на три поселка. Сюда ежедневно приезжают сотни человек. Вода, кстати, не бесплатная. Четыре куба - 2000 тенге. Покупают ее вынуждены водовозами, потому что нужно не только пить самим, но и поить скотину, поливать огороды.

Недавно наш поставщик, опреснительный завод Каспий остановился, не знаю по какой причине. Было сказано, что будет промывка. На 2 дня остановился, из-за этого скопилась эта очередь, - рассказывает представитель ГКП "Мангистау Жылу"Султанберген Картбайулы.

Проблемы с водой в поселке были всегда. Но особенно остро вопрос стоит летом, когда температура воздуха в регионе достигает 50 градусов. Люди надеются, что дефицит воды решит новый водопровод. Его строят с 2018 года. Но местные чиновники сомневаются, что даже он сможет покрыть все потребности сельчан.

Если раньше только привозная вода была, люди привыкли экономить, а когда течет из крана, ну не знаю, как они отнесутся к этому богатству так сказать, но, если будут экономить, думаю, хватит, - считает аким поселка Кызыл-Тобе Серик Боранбаев.

А пока чиновники просят людей запастись терпением, тем более, что водопровод появится в поселке впервые за десятки лет.

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