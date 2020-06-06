Молодежь Алматы хочет жить по закону и уважает правопорядок

Жить нужно по закону и справедливости и по своему личному убеждению, а не по мнению псевдопатриотов с лживой жизненной позицией, - Рафаэль Гасанов.

Такое мнение высказал общественный деятель, президент ОЮЛ "Ассоциация выпускников детских домов Казахстана" Рафаэль Гасанов, сообщает zakon.kz.

В публикации на своей странице в Facebook Рафаэль Гасанов высказался против провокаций, жертвами которых могут стать простые горожане.

...Почему некоторые "товарищи" организовывают провокационные действия своим товарищам и тд. и выводят их в центр города. Они ведь знают все прекрасно, располагают информацией, что движение там перекрыто, о чем сообщалось не раз в последние дни во всех средствах массовых информаций, - написал он.

По его словам, очевиден факт того, что имеет место высокий риск заражения людей в подобных столпотворениях и далее - большая вероятность заражения этим вирусом своих членов семьи.

Поражает это безалаберное отношение людей!!! Кто вообще ответственный за это будет? А потом как всегда наши "диванные критики" опять акима будут винить, как только в городе усилят карантинные меры и опять закроют все въезды и выезды..... и все это может произойти из-за такого эгоистичного отношения со стороны провокаторов к общепринятым законным Правилам, установленным в рамках карантина. И вот у меня вопрос, ну кому от этого хорошо будет, ребята???", - недоумевает автор.

Как отметил Рафаэль Гасанов, представители акимата города доступно объясняют про процедуру организации митингов, что сейчас по новому закону можно подать уведомление и проводить митинг.

"Если у кого-то были подозрения и опасения что будут дубинками бить, то на деле все увидели, что они спокойно разговаривают. И вообще впервые такое вижу, чтобы замакима Ержан Жалбакович Бабакумаров стоял в самом центре толпы и общался с митингующими. А ведь там были разные провокаторы. Один из которых провоцировал создание негативной обстановки и чуть драку не затеял, другой сильную агрессию проявлял и тд. Становится абсолютно непонятным, что они хотят показать подобными действиями?!!! От них не было предложений и аргументированных замечаний ими сказано не было, а только одно замаскированное желание создать хаос и беспорядки", - продолжает общественный деятель.

Рафаэль Гасанов поделился, что в силу своей деятельности постоянно общается с молодыми ребятами, которым нелегко пришлось в жизни, которые оказывались в особо трудных жизненных ситуациях, но даже они всегда придерживались принципов дисциплины, что нужно все делать по закону.

Если хотим жить в правовом государстве, то и надо начинать самим действовать в рамках закона. А вот такие, как руководитель инициативной группы по созданию якобы Демократической партии Жанболат Мамай призывает сторонников выйти на митинги, по сути, он учит народ нарушать закон и не подчиняться властям. Пострадавшими окажутся простые апашки и аташки, которых он выманил на улицы. Может хватит уже нам таких "псевдопатриотов", которые дезинформируют нас народ и при этом прикрываются "высокими идеалами", - высказывается Р. Гасанов.

Автор сообщения подчеркнул, что у молодежи есть свое мнение и решать, как жить, они намерены сами.

"Жить нужно по закону и справедливости и по своему личному убеждению, а не по мнению псевдопатриотов с лживой жизненной позицией", - заключает Рафаэль Гасанов.

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