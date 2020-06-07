Во время протестов в Лондоне 23 полицейских получили ранения

Во время митинга некоторые манифестанты толкали правоохранителей и кидали в их направлении различные предметы, бутылки и петарды.

В Лондоне демонстрации в поддержку чернокожих, вызванные смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, были отмечены стычками протестующих с полицией, передает zakon.kz со ссылкой на DailyMail.

В процессе протестных акций против расового неравенства на улицах города были ранены 23 сотрудника полиции.

Cуперинтендент Скотленд-Ярда Джо Эдвардс назвал происходящее "совершенно недопустимым".

По его словам, по итогам стычки с полицией были задержаны 14 человек. Эдвардс не исключает, что это число будет расти.

Мы ожидаем, что это число будет расти, так как будет проведено последующее расследование, - заявил он.

Ряд зданий на Уайтхолле после демонстрации оказались покрыты граффити, а аббревиатура BLM от лозунга Black Lives Matter (Жизнь черных имеет значение) появилась на Кенотафе - символическом памятнике павшим солдатам.

Во время акции протеста Black Lives Matter в полицейского коня запустили велосипедом. Лошадь испугалась и бросилось в сторону, в результате чего сотрудница полиции, которая управляла лошадью, ударилась о столб и выпала из седла.

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