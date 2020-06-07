Определен соперник Дональда Трампа на президентских выборах США

Он уже в третий раз выдвигает свою кандидатуру в президенты США.

Бывший вице-президент США 77-летний Джо Байден стал официальным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, которые пройдут в ноябре, передает zakon.kz со ссылкой на CentralAsia.

Он уже в третий раз выдвигает свою кандидатуру в президенты США.

По мнению аналитиков, главными темами предвыборной кампании Байдена будут борьба с новым коронавирусом, проблема безработицы, а также массовые протесты против расизма.

По итогам праймериз Байден заручился поддержкой более чем 1990 голосов делегатов партии и стал таким образом официальным кандидатом.

Джо Байден был вице-президентом в администрации президента Барака Обамы.

Во время праймериз он проиграл в штатах Айова и Нью-Гемпшир, но после сокрушительной победы в Южной Каролине его кампания начала набирать темп, а его соперники стали уходить со сцены.

Президент Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет схватки со своим соперником, которого он называет "Сонным Джо".

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