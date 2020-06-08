Братья-близнецы из Аягоза рассказали, зачем пошли служить в армию

В настоящее время они выполняют задачи по ликвидации последствий ЧС в Арыси.

В военную профессию в Казахстане нередко приходят целыми семьями. Дети, следуя по стопам отцов, продолжают династию защитников Отечества, братья решают вместе быть военными. Одним из таких примеров являются близнецы ефрейторы Биржан и Бекжан Молдагалиевы, сообщает zakon.kz.

Братья служат в воинской части Аягозского гарнизона, а в настоящее время выполняют задачи по ликвидации последствий ЧС в Арыси на должностях старших специалистов-саперов. Родом они из Восточно-Казахстанской области, в армии служат третий год. Сначала Биржан и Бекжан пришли на срочную службу, а потом решили остаться служить по контракту.

Во время событий в Арыси, братья-близнецы вошли в состав первых групп саперов по ликвидации последствий. Молодым специалистам предстояло получить колоссальный опыт на практике.

- Благодаря постоянной поддержке со стороны руководства и ежедневным занятиям по саперному делу, мы стали на голову выше, мы благодарны нашим старшим товарищам, - говорит ефрейтор Бекжан Молдагалиев. - Они не только помогают нам в нашей профессии, но и стараются передать нам частичку себя и своих знаний. Как говорится, учитель находит продолжение в своем ученике, мы как губка впитываем все эти знания, ведь у нас у саперов нет права на ошибку.

В Арысь в составе сводного отряда братья-близнецы приезжают в пятый раз с момента взрыва.

- Когда мы впервые прибыли в Арысь, мы столкнулись с жаркой погодой, насекомыми и самыми различными видами опасных боеприпасов, - делится своими воспоминаниями ефрейтор Биржан Молдагалиев. - Наши командиры групп и подразделений все это переживали бок о бок вместе с нами и всегда подсказывали нам, как сохранить прохладу в теле, как уберечься от укусов насекомых и как различать боеприпасы друг от друга.

Военнослужащие понимают, что в их службе нет права на неточность или служебную ошибку, ведь ценой их невнимательности может быть как собственная жизнь, так и жизни окружающих.

Братья-близнецы с детства и по сей день очень близки, всегда поддерживают друг друга. Они увлекаются қазақ күресі, являются кандидатами в мастера спорта.

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