В Казахстане появился новый супергерой

Пока художник выпустил лишь один номер комикса о борьбе с коррупцией и ее последствиях.

В продолжении темы идеологии добропорядочности в общественных местах города, на детских площадках организаций появились комиксы, передает zakon.kz.

Сейчас в мире это глобальная индустрия, связанная с кино, сериалами, аниме и с миллионами фанатов. Не удивительно, что и у нас появляются сборники комиксов made in KZ.

Графическое изображение, разработанное автором комикса Жумадилом Елюкеневым на бесплатной основе, направлено на повышение культуры добропорядочности и честности.

Презентация комикса взяла свое начало размещением мурала на стене жилого дома одной из крупных улиц Алматы - проспекте аль-Фараби (между пр. Достык и ул. Мендикулова).

Главным героем комикса казахстанского художника стал супергерой «Antikor», обладающий суперспособностями. Супергерой борется с взяточниками и коррупционерами.

Пока художник выпустил лишь один номер комикса о борьбе с коррупцией и ее последствиях.

Жумадил Елюкенев пояснил, что неспроста затронул именно тему коррупции, что подобные меры направлены на изменение сознания населения, формирование антикоррупционной культуры и воспитание с детского возраста морально-нравственных качеств.

Тем самым художник призывает всех к совместной борьбе: «Я не понимаю, почему люди думают, что бороться с этим злом должны только силовики, почему мы сами не можем им помогать, стараться менять что-то, если не во всей стране, хотя бы в городе. Надо ведь с чего-то начинать. Великие мыслители и ученые говорили, что не надо бояться, надо бороться и предпринимать шаги, подавать пример правильного поведения».

В пресс-службе Антикоррупционной службы Алматы отметили, что подобная идея актуальна и весьма своевременна. Сейчас в ведомство обращается множество активистов, которые хотят внести свой вклад в противодействие.

Совсем скоро Елюкенев Ж. обещает следующий выпуск с еще более интересным сюжетом борьбы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!