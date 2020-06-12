Как доиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы - инсайд

Матчи пройдут в одном городе.

В СМИ просочилась информация о том, как УЕФА планирует доиграть нынешний сезон-2019/20 футбольных еврокубков, прерванный из-за эпидемии коронавируса, передает zakon.kz.

Ближайшая встреча Исполнительного комитета УЕФА пройдет в формате видеоконференции 17 июня и 18 июня. Именно в эти дни станут официально подтверждены даты и формат Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также окончательный список городов, которые примут Чемпионат Европы, перенесенный на 2021 год. Однако. Sky Sport Italia уже сейчас стало известно, о каком формате еврокубков сезона-2019/20 договорились футбольные ассоциации.

По данным источников издания, ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов будут сыграны на стадионах хозяев по прежнему регламенту. Начиная с четвертьфинала, ЛЧ будет доиграна в формате "Финала восьми" в Лиссабоне. Аналогичный формат должен быть утвержден для оставшиеся в этом сезоне матчей Лиги Европы – их примет один из немецких городов. Суперкубок Европы состоится в Будапеште.

Добавим, что четвертьфинал Лиги чемпионов до объявления перерыва в спортивных соревнованиях успели отобраться "ПСЖ", "Атлетико", "Аталанта" и "РБ Лейпциг".

Оставшиеся участники определятся в ответных матчах "Реала" и "Манчестер Сити", "Челси" и "Баварии", "Лиона" и "Ювентуса", "Наполи" и "Барселоны".

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