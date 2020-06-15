93,9 млрд тенге получили многодетные матери с начала года
С января по май в среднем было охвачено 387,2 тыс. семей.
Фото : enbek.gov.kz15 июня 2020, 09:58
С января по май многодетные матери получили пособия на 93,9 млрд тенге, сообщает zakon.kz.
По информации пресс-службы министерства труда и социальной защиты населения РК, в мае данный вид пособия получили 396,5 тыс. семей на общую сумму 20,4 млрд тенге.
На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей от 44 532 тыс. тенге (4 ребенка) до 77 951 тыс. тенге (7 детей),с 8 и более детьми – по 4 МРП на каждого ребенка.
В целом в 2020 году на выплату госпособий по многодетности из республиканского бюджета предусмотрено 191,1 млрд тенге.
Новое пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.
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