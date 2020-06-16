В МВД объяснили, почему не стоит откладывать регистрацию авто из Армении на август

Также в Комитете адмполиции призвали не верить мошенникам, обещающим в социальных сетях за деньги легализовать их автомобили.

Отложив регистрацию авто из Армении на август казахстанцы могут элементарно не успеть пройти данную процедуру, поэтому желательно завершить эту работу сейчас в период послабления карантина и работы ЦОНов, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент zakon.kz.

Некоторые граждане хотят выждать время и пройти регистрацию в августе месяце. Это неоправданно. Во-первых, им может элементарно не хватить времени для сбора документов, либо получения доверенности на представление интересов от собственника автомобиля, если они управляют автомобилем по доверенности или "страховке". Во-вторых, массовость обращений в последний месяц может спровоцировать излишнюю нагрузку на работу ЦОНов, а также повлечь не нужные риски по эпидемиологической ситуации, — заявил Тусупов на брифинге в СЦК.

Он добавил, что перерегистрировать автомобили можно сейчас, при отсутствии очередей и с учетом стабильности работы ЦОНов, после снятия ограничений по карантину.

Кроме того, по его словам, гражданам нужно юридически закреплять совершаемые сделки по приобретению автомобилей.

Так как, управление автомобилем по страховому полису либо доверенности на управление не делает Вас юридическими собственниками данных автомобилей. Поэтому для сохранения ваших имущественных прав на автомобили требуется юридическое закрепление сделки и последующая регистрация автомобиля на ваше имя в полиции. Также призываем граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, которые в социальных сетях обещают за определенное вознаграждение легализовать их автомобили. Ни каких форм легализации таких автомобилей, либо их регистрации в обход полиции не существует, и вы просто потеряете свои сбережения не получив ожидаемый результат, — заключил Тусупов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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