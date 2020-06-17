По 500 пациентов в день в среднем поступают в больницы Нур-Султана

В реанимационном отделении – 80 человек, а людей, подключенных на ИВЛ, увеличилось в 4 раза.

Если в начале года в среднем с пневмонией в больницы поступало по 5 человек, то с начала июня число пациентов увеличилось в среднем до 500 пациентов в день, сообщила на брифинге в СЦК руководитель управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

Количество лиц, находящихся в инфекционных и провизорных стационарах на сегодняшнее утро составило 1 711 чел. Из них в реанимационном отделении – 80 человек, людей, подключенных на ИВЛ, увеличилось в 4 раза, — сказала Кисикова.

По ее словам, из них 91% составляют средне-тяжелой степени тяжести, 9% - тяжелые и крайне тяжелые, которые сразу поступают в отделение реанимации.

При этом, следует отметить, что если с начала текущего года в день в среднем поступало 5 пациентов с пневмонией, то, начиная с июня ежедневно в среднем поступает 500 человек, причем каждый второй с инфекцией, из них 90% поступают в средне-тяжелом и тяжелом состоянии, — заявила глава профильного управления.

Как сообщала ранее Сауле Кисикова, если горожане также будут вести себя безответственно и не соблюдать рекомендуемые санитарные нормы, то на всех врачей не хватит.

Ваше беспечное отношение может вызвать нехватку не только медицинских работников, но и коек в городе. Халатное отношение не должно нас привести к повторению итальянского сценария, когда пациенты лежали в коридорах, не хватало ИВЛ, медработников. Ваше здоровье и здоровье ваших близких в первую очередь зависит от вас, — отмечала Кисикова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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