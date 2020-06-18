Гонщик Формулы-1 провел боксерскую тренировку и впечатлил казахстанку

Фируза Шарипова считает, что Квят достиг бы больших результатов в боксе.

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят выложил в своем Instagram видео своей боксерской тренировки. Его удары впечатлили казахстанскую спортсменку, выступающую в профессиональном боксе Фирузу Шарипову, передает zakon.kz.

Любитель быстрой езды остался доволен проведенным временем в боксерском зале.

Хорошая сессия с Велло Федерико (чемпион мира по кикбоксингу 2009 года, - прим. Ред.) и немного экзотическая тренировка для пресса, – подписал Квят свое видео.

Одна из самых красивых девушек в мире единоборств и самая красивая спортсменка Казахстана заявила в интервью порталу AUTOSPORT.com.ru, что Квят вполне мог бы добиться больших результатов на ринге.

Данные у него хорошие. Так понимаю, он тренируется для себя. Видно, что удары хлесткие. Если бы он тренировался с юношеского возраста, то достиг бы больших результатов. Пусть побольше боксирует, набирается опыта в парах, – отметила Фируза Шарипова.

В то же время техника Квята восхитила и пользователей соцсетей. В частности, его сравнили с русским боксером Иваном Драго из фильма "Рокки".

Ранее Даниил Квят рассказывал, что после возобновления работы спортзала в своем доме в Монако он регулярно тренируется по боксу. Квят отметил, что бокс для него является вторым любимым видом спорта после гонок. Также он мечтает провести любительский боксерский поединок.

Напомним, 19 июля в Казани состоится бой-реванш Шариповой и россиянки Софьи Очигавы. Также казахстанская спортсменка, вернувшаяся в профессиональный бокс после паузы, связанной с рождением ребенка, подписала контракт с промоушеном Ratel Pro Fight.

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