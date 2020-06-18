США хотят закрепить свое военное присутствие в Ливии

Соединенные Штаты могут создать постоянный военный пункт в Ливии.

США задумываются о закреплении своего постоянного военного присутствия в Ливии, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Наконец, обратили внимание на заявление министра внутренних дел ПНС Фатхи Башаги, сделанное им в феврале этого года, о том, что в случае обращения Вашингтона с просьбой о разрешении на строительство на подконтрольной западноливийским властям территории американской военной базы в Триполи возражать не будут. Вряд ли такого рода публичное приглашение американцев в Ливию могло быть сделано без предварительного обсуждения этого вопроса между правительством Файеза Сарраджа и представителями Пентагона, - сообщил дипломатический источник изданию.

Можно предположить, что речь идет о зондаже международной реакции на планы США по закреплению своего постоянного военного присутствия в Ливии, - добавил он.

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