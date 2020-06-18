Торги в Нью-Йорке открылись снижением индексов из-за опасений новых санитарных ограничений

В частности, индекс Dow Jones понизился до отметки 25 916,16.

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи с открытием сессии в четверг понизились на фоне сообщений о росте числа случаев заражения коронавирусом в штатах Техас, Аризона и Северная Каролина, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Промышленный индекс Dow Jones на открытии понизился на 203,45 пункта (-0,78%), до отметки 25 916,16. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 16,95 пункта (-0,54%) и оказался на отметке 3 096,54. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 18,69 пункта (-0,19%), до 9 891,84.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $38,04 за баррель.

В США все еще продолжается первая волна коронавируса и нет уверенности в том, остановлена ли эта волна. Если властям не удастся эффективно взять ситуацию под контроль, то это приведет к очень серьезным потрясениям, - заявил глава департамента исследований рынка банка MUFG Клифф Тэн.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!