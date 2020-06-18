Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Торги в Нью-Йорке открылись снижением индексов из-за опасений новых санитарных ограничений

В частности, индекс Dow Jones понизился до отметки 25 916,16.

Фото : Pixabay18 июня 2020, 20:48

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи с открытием сессии в четверг понизились на фоне сообщений о росте числа случаев заражения коронавирусом в штатах Техас, Аризона и Северная Каролина, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Промышленный индекс Dow Jones на открытии понизился на 203,45 пункта (-0,78%), до отметки 25 916,16. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 16,95 пункта (-0,54%) и оказался на отметке 3 096,54. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 18,69 пункта (-0,19%), до 9 891,84.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $38,04 за баррель.

В США все еще продолжается первая волна коронавируса и нет уверенности в том, остановлена ли эта волна. Если властям не удастся эффективно взять ситуацию под контроль, то это приведет к очень серьезным потрясениям, - заявил глава департамента исследований рынка банка MUFG Клифф Тэн.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты