Пожарные попросили не оставлять санитайзеры в автомобилях

Прозрачные емкости могут сконцентрировать солнечные лучи на горючей поверхности и стать причиной возгорания.

Пожарная служба американского штата Иллинойса попросила водителей не оставлять дезинфицирующие средства для рук в автомобилях. Об этом пишет Fox News, передает zakon.kz.

Это заявление было опубликовано после того, как оставленный антисептик, возможно, стал причиной возгорания в салоне автомобиля.

Пожар, по-видимому, был вызван маленькой бутылочкой дезинфицирующего средства для рук, которая была оставлена на приборной панели, - написала пожарная служба в Facebook.

ALERT!!! The Waukegan Fire Department would like share photos from a vehicle fire we had today. Our preliminary... Опубликовано Waukegan Fire Department Четверг, 18 июня 2020 г.

В бутылке было 80-процентное спиртовое дезинфицирующее средство, оставленное под прямыми солнечными лучами.

Пожарные отмечают, что хотя дезинфицирующие средства легковоспламеняющиеся, им все же требуется источник. Всемирная организация здравоохранения, ссылаясь на исследование 2007 года, заявила, что опасность возгорания санитайзеров в больницах была чрезвычайно редкой. В общей сложности было семь "маленьких возгораний".

По всей вероятности, солнечный свет, падающий через лобовое стекло, и стал причиной возгорания, - рассказали в пожарной службе.

Власти штата Висконсин уточнили, что прозрачные емкости могут сконцентрировать солнечные лучи на горючей поверхности и стать причиной пожара.

Люди все чаще используют дезинфицирующее средство для рук, когда выходят на улицу во время пандемии коронавируса. Центры по контролю и профилактике заболеваний выпустили рекомендации по технике безопасности, призванные помочь людям. Это ношение масок для лица и одноразовых перчаток а также частое мытье и дезинфекция рук.

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