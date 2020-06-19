Полный кард событий UFC с участием двух казахстанцев

Наши бойцы выйдут в октагон 11 и 25 июля.

UFC официально опубликовал полный состав участников турниров на Бойцовском острове 11, 15, 18 и 25 июля. На двух турнирах состоится дебют двух казахстанцев в этой сильнейшей лиге - Жалгаса Жумагулова и Шавката Рахмонова, передает zakon.kz.

11 июля на большом турнире UFC 251 на Бойцовском острове (остров Яс, Абу-Даби, ОАЭ) в клетку выйдет Жалгас Жумагулов. Его соперником станет бразилец Раулиан Паива. Бой между Жумагуловым и Паивой будет третьим по очереди с момента начала события. Главный бой турнира UFC 251 - американский боец нигерийского происхождения Камару Усман против бразильца Гилберта Бернса за титул чемпиона мира UFC в полусреднем весе. Со-главный бой - Александр Волкановский (Австралия) - Макс Холлоуэй (США) за титул чемпиона мира UFC в полулегком весе. Также на UFC 251 пройдет бой за титул чемпиона мира UFC в легчайшем весе Петр Ян (Россия) - Жосе Альдо (Бразилия).

25 июля, а не 15-го, как сообщали ранее инсайдеры, на UFC FIGHT NIGHT (пройдет там же, на Бойцовском острове) выступит Шавкат Рахмонов. Его соперником станет россиянин Рамазан Эмеев, их бой будет вторым по очереди с момента начала события. Главный бой этого турнира - Роберт Уиттакер (Австралия) - Даррен Тилль (Англия). Со-главный бой - Шогун Руа (Бразилия) против Антонио Рожерио Ногейра (Бразилия).

Полный кард турниров можно посмотреть здесь.

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