Центр военной медицины МО РК: полвека на страже здоровья

Сегодня - День медицинского работника.

В Казахстане День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня. Это праздник и Центра военной медицины Министерства обороны РК, который является одним из ведущих военно-медицинских учреждений в Вооруженных Силах и системе здравоохранения страны, сообщает zakon.kz.

Деятельность Центра военной медицины Министерства обороны Республики Казахстан, имеющего полувековую историю, многогранна. Это и проведение дополнительного образования в сфере военной медицины, и повышение квалификации и курсовой подготовки, и оказание методической и практической помощи медицинскому составу ВС РК в военно-медицинской подготовке и судебно-медицинских, патологоанатомических, химико-токсикологических и гистологических исследованиях.

В разные годы Центром военной медицины руководили квалифицированные специалисты с большим опытом в военной медицине.

- В настоящее время в управлении и отделах Центра военной медицины служат и трудятся более 50-ти сотрудников, 11 экспертов, 9 преподавателей, 6 врачей высшей категории, - отметил начальник медицинского учреждения полковник медицинской службы Ораз Дарибаев. - Два сотрудника имеют ученую степень кандидата медицинских наук.

По его словам, в области военно-медицинского образования Центр военной медицины проводит большую работу как в подготовке военнослужащих и служащих ВС РК, так и в совершенствовании качества преподавания, улучшения методик и программ подготовки, осваивает перспективные направления развития военно-медицинской подготовки специалистов в соответствии с лучшей международной практикой. На постоянной основе проводится целый комплекс мероприятий различного формата, от круглых столов до тренингов и курсов по обмену опытом.

В рамках международного взаимодействия реализуется 5-летний план сотрудничества между оборонными ведомствами США и Казахстана. Так, на основании данного плана в 2019 году Центр военной медицины прошел сертификацию международного курса ITLS (оказание медицинской помощи при травмах), получил современное оборудование для проведения данных курсов. Весь инструкторско-преподавательский состав получил сертификат инструктора ITLS (оказание медицинской помощи при травмах) международного образца.

Высока роль преподавательского состава Центра военной медицины в подготовке военнослужащих, убывающих на миротворческие миссии под эгидой ООН. Следует отметить, что такие инструктора как, сержант 3 класса А. Кульниязов и старший сержант А. Оразханов внесли значительную лепту в военно-медицинскую подготовку военнослужащих миротворческой роты, убывающих в Ливан.

Ежегодно инструкторско-преподавательский состав Центра военной медицины участвует в подготовке сборной ВС РК на международных соревнованиях по военно-медицинской эстафете. В 2019 году под руководством полковника медицинской службы Н. Сыбанбекулы, старшего сержанта А. Шолгина была подготовлена сборная ВС РК и на международном конкурсе "Военно-медицинская эстафета" в г. Джиззаке наша сборная заняла второе место. В настоящее время на базе Центра под руководством подполковника медицинской службы А. Асылханова проводится подготовка сборной ВС РК на международные соревнования по военно-медицинской эстафете.

Кроме того, в Центре военной медицины проходят подготовку по оказанию медицинской помощи военнослужащие Национальной Гвардии РК и Пограничной службы КНБ РК.

Смена поколений неизбежно приводит к постоянному обновлению коллектива, но преемственность и традиции высокой профессиональной подготовки специалистов бережно сохраняются, что делает Центр военной медицины одним из ведущих военно-медицинских учреждений в Вооруженных Силах и системе здравоохранения страны.

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